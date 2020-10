America Latina: segretario generale Iila Cavallari incontra online ministro Esteri Panama Ferrer (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ferrer, esprimendo apprezzamento per le iniziative proposte dall'Organizzazione Italo-latinoamericana, pienamente rispondenti alle priorità del governo panamense, ha ricordato che Panama ospiterà l'anno prossimo la riunione della Word Ocean Conference e ha auspicato eventuali iniziative dell'Iila nel settore della pesca e della preservazione del patrimonio marino. Ferrer ha poi ricordato l' impegno di Panama per una Agenda digitale, per il rafforzamento della coesione sociale e per il contrasto alla criminalità, nonché la necessità di approfondire la collaborazione con l' Italia, anche attraverso l'Iila, nel settore della preservazione del patrimonio culturale, altresì menzionato dalla Sg come tradizionale settore di intervento dell'Iila. L'incontro ha quindi avviato un nuovo percorso di ancor più intensa e proficua collaborazione, all'insegna della solidarietà e della vicinanza tra l'Organizzazione italo-latinoamericana e Panama. (Com)