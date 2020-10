Croazia: ministro Esteri Radman, pieno sostegno al dialogo Belgrado-Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Croazia, Gordan Grlic Radman, ha espresso pieno sostegno al processo di dialogo fra Belgrado e Pristina con la mediazione dell'Unione europea. Secondo quanto riferisce la stampa serba, la dichiarazione è stata pronunciata da Radman prima dell'avvio della riunione dei ministri degli Esteri dei 27 paesi che si svolge oggi a Lussemburgo. Il ministro croato ha confermato che oggi i ministri ascolteranno il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo, Miroslav Lajcak, il quale illustrerà la situazione attuale del processo di dialogo. "Miroslav Lajcak ha il pieno sostegno per i suoi sforzi in questo processo. Spero che la Serbia e il Kosovo arrivino ad un accordo onnicomprensivo perché lo status quo non è un'opzione", ha dichiarato Grlic Radman. Lajcak compare per la prima volta davanti ai 27 ministri da quando ha avviato il mandato di rappresentante speciale per il dialogo. Dopo la presentazione del report è previsto che Lajcak effettui, nei prossimi giorni, una visita in Kosovo e in Serbia. Il dialogo è stato ripreso dopo una lunga pausa lo scorso luglio. Da allora si sono tenuti tre incontri politici ad alto livello e 5 incontri a livello tecnico. (segue) (Seb)