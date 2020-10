Aerospazio: sottosegretario Di Stefano, "grande soddisfazione" per firma Artemis accords

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano, esprime “grandissima soddisfazione" per la firma degli Artemis Accords, definendola "una tappa fondamentale che rappresenta un avanzamento tangibile dopo 50 anni dal primo sbarco sulla Luna”. Gli Artemis Accords, firmati oggi per parte italiana dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Riccardo Fraccaro con l’amministratore della National Aeronautics and Space Administration (Nasa), Jim Bridenstine, ed i rappresentanti degli altri Paesi partner (Australia, Canada, Giappone, Lussemburgo, Nuova Zelanda, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito) fanno seguito alla firma il 25 settembre scorso della dichiarazione congiunta sul rafforzamento della cooperazione bilaterale Italia-Usa. La Farnesina ricorda in una nota come si tratti di un documento di grandissimo rilievo per il futuro del settore spaziale italiano e consolida al nostro Paese il posto in prima fila nel nuovo programma d’esplorazione spaziale della Nasa Artemis. Intitolato alla dea greca della luna crescente, Artemide, sorella gemella di Apollo, il Programma Artemis punta a riportare entro il 2024 gli umani sulla Luna, nella prospettiva della successiva conquista di altri corpi celesti (a partire da Marte). Il nuovo programma spaziale promosso dagli USA è fortemente basato sulla cooperazione internazionale e mira a favorire lo sfruttamento delle risorse dello spazio esterno, con evidenti ricadute per l’indotto industriale dei Paesi partecipanti. (segue) (Res)