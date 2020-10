Aerospazio: sottosegretario Di Stefano, "grande soddisfazione" per firma Artemis accords (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Stati Uniti hanno collaborato nel settore spaziale fin dal 1964, con il primo satellite italiano in orbita (San Marco 1), fino al primo astronauta italiano a visitare lo spazio, Franco Malerba, nel 1992. La collaborazione con gli USA è anche testimoniata dall’accordo bilaterale che ha permesso all’industria italiana di costruire oltre la metà del volume pressurizzato della Stazione Spaziale ISS, e ha reso possibili molte missioni di astronauti italiani. Grandi le aspettative che l’adesione al programma Artemis porta al comparto spaziale italiano, che conta più di 200 aziende, 7.000 addetti e 10 distretti tecnologici nazionali, localizzati in Piemonte, Lombardia, Lazio, Campania e Puglia, con un fatturato complessivo di 1,6 miliardi all’anno. “La Space Diplomacy è per noi una priorità, un formidabile strumento per le relazioni tra Stati, con ricadute anche in campo politico e commerciale - ha dichiarato il sottosegretario Di Stefano -. La nostra partecipazione al programma Artemis garantisce non solo il nostro posizionamento internazionale ma anche la partecipazione a questa avventura dell’industria nazionale. Un risultato reso possibile grazie a un solido coordinamento politico e diplomatico tanto in Italia quanto negli Stati Uniti, per il quale i funzionari e i diplomatici italiani hanno lavorato incessantemente, in stretto raccordo con Palazzo Chigi”. (Res)