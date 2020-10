Egitto: due terroristi uccisi in scontri con le forze di sicurezza nel Nord del Sinai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due presunti terroristi sono stati uccisi negli scontri con le forze di sicurezza egiziane nel Nord Sinai. Lo riferisce il quotidiano "Youm7", citando una dichiarazione del ministero dell'Interno. Gli scontri sono scoppiati quando le forze di sicurezza hanno fatto irruzione in una zona montuosa che i terroristi avevano scelto come nascondiglio e punto centrale per eseguire i loro attacchi contro le Forze armate e le stazioni di polizia locali. (Cae)