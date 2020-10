© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro della Salute, Roberto Speranza "le scuole sono una priorità assoluta del Paese ed ora dobbiamo impegnarci per tenerle aperte". "Lavoriamo perché le scuole possano andare avanti" con le lezioni in presenza, ha aggiunto intervenendo nel corso della trasmissione "DiMartedì" su La7. (Rin)