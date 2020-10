Imprese: Inwit, nuova emissione di bond per 750 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inwit ha concluso con successo la sua seconda emissione obbligazionaria per un importo complessivo pari a 750 milioni di euro, a fronte di richieste da parte degli investitori 4 volte superiori all’offerta. Il bond a tasso fisso con cedola dell’1,625 per cento con durata di 8 anni è emesso nell’ambito del Programma EuroMedium term notes (Emtn) di Inwit ed è destinato ad investitori istituzionali. Lo riferisce una nota della compagnia. "Il successo dell’emissione del nuovo Bond - ha dichiarato Giovanni Ferigo, amministratore delegato di Inwit - dimostra ancora una volta la fiducia dei mercati nella nostra società. L’ottima qualità e la numerosità degli ordini ci permettono di estendere la durata del nostro debito ed ottimizzarne il costo e rappresentano un nuovo riconoscimento della solidità del nostro businesse del disegno industriale nell’accelerazione del processo di digitalizzazione del Paese". (segue) (Com)