Imprese: Inwit, nuova emissione di bond per 750 milioni di euro (2)

- L’operazione di collocamento si inserisce nell’ambito del rifinanziamento di parte del debito bancario ed è stata supportata da un pool di primarie banche, composto da Bnp Paribas, Crédit agricole Cib, Hsbc, Mediobanca e Unicredit in qualità di Joint Book runners e da Banca Akros, Banca Imi, Bbva, BofASecurities, e Smbc Nikko in qualità di altri Bookrunner. Più di 300 investitori nazionali ed internazionali hanno manifestato interesse all’emissione che ha portato a richieste complessive superiori a 3 miliardi di euro. I titoli saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo, con le seguenti caratteristiche: emittente: Infrastrutture wireless italiane Spa; importo: euro 750 milioni; data di regolamento: 21 ottobre 2020; scadenza: 21 ottobre 2028; cedola:1,625 per cento; prezzo di emissione: 99,755 per cento; rendimento effettivo: 1,658 per cento corrispondente ad un rendimento di 200 punti base sopra il tasso di riferimento (midswap). Inwit aveva emesso nello scorso luglio il suo Bond inaugurale per 1 miliardo di euro, scadenza 6 anni, cedola 1,875 per cento e rendimento 1,909 per cento. La società è valutata Investment Grade Bbb-con outlook stabileda Fitch Ratings, e Bb+con outlook stabile da Standard and Poor's. (Com)