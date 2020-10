Covid: Speranza, curva contagi cresce in tutta Italia, dobbiamo essere rigorosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diffusione del Covid-19, rispetto alla prima ondata di marzo, coinvolge "tutte le aree del Paese e nessuna Regione può sentirsi incolume dai rischi". Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo nel corso della trasmissione "DiMartedì" su La7. La curva dei contagi, ha aggiunto, "cresce in tutta Italia" e dunque "bisogna essere rigorosi". "Io - ha aggiunto - lavoro per evitare le forme più drastiche" come un nuovo lockdown, ma "dobbiamo sfruttare il vantaggio che ancora abbiamo rispetto ad altri Paesi". (Rin)