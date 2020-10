Ue: Borghi (Pd), Recovery fund non sia spesa futile ma per obiettivi ambiziosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enrico Borghi, della presidenza del gruppo del Partito democratico alla Camera, intervenendo in Aula per la discussione sul Recovery fund, ha rilevato che "Next generation Eu è un'idea coraggiosa, ambiziosa, per la cui realizzazione serve una grande idea dell'Italia del futuro, serve un pensiero lungo e al tempo stesso responsabile. Per dirla con i classici", ha continuato il parlamentare, "il Recovery fund non è un pranzo di gala. Non è nemmeno il Paese dei balocchi. È un grandissimo esercizio di responsabilità. Siamo chiamati a fare in sei anni quello che in Italia non si è riusciti a fare negli ultimi trent'anni. E per farlo serve un'idea di Paese, partendo dalla considerazione che gli attrezzi del passato sono logori, in alcuni casi inutili". Per l'esponente democratico, "occorre il recupero di una dimensione etica di fondo, occorre recuperare quel senso della libertà che ci hanno insegnato i padri costituenti quando dicevano che la libertà è anche responsabilità verso l'altro. Avvertiamo la necessità di costruire qualcosa che nessuna delle vecchie soluzioni è in grado di fornire". (segue) (Rin)