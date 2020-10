Ue: Borghi (Pd), Recovery fund non sia spesa futile ma per obiettivi ambiziosi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Borghi ha aggiunto: "Dobbiamo guardare lontano e dobbiamo agire subito. Siamo chiamati, nell'impiego di queste risorse, non ad accontentare tutti ma a rappresentare e responsabilizzare tutti. E la nostra azione funzionerà se riusciremo a far comprendere che questi fondi non possono essere usati come spesa facile, la spesa per tutte le corporazioni, tutte le fazioni, spesa che però poi finisce senza lasciare traccia. Noi - ha concluso il deputato del Pd - dobbiamo concentrarla su poche scelte mirate e condivise, con l'obiettivo di modernizzare il Paese e di rendere giusto ed equo il domani". (Rin)