Azerbaigian: Marino (Iv), Armenia ignora diritto internazionale, governo condanni attacchi

- Il governo italiano dovrebbe "condannare fermamente" gli attacchi della parte armena nel conflitto nel Caucaso. E' quanto afferma in una nota il senatore di Italia Viva, Mauro Marino. "Nonostante che l'Azerbaigian, paese aggredito militarmente, abbia accettato gli appelli della comunità internazionale per un cessate il fuoco, ciò che è avvenuto nelle ultime 24 ore è un'ennesima prova del fatto che l'Armenia ignora il diritto internazionale. Questo accordo di cessate il fuoco raggiunto a Mosca lo scorso 9 ottobre ha incoraggiato l'Armenia a rafforzare i suoi attacchi contro le città dell'Azerbaigian con l'uso di bombe a grappolo. A causa dei razzi delle Forze armate dell'Armenia, la notte dell'11 ottobre, a Ganja, la seconda città più grande dell'Azerbaigian, collocata ben oltre la linea del fronte, hanno perso la vita 10 civili e altri 34, inclusi minori, sono rimasti feriti", dichiara Marino. "Il governo italiano deve condannare fermamente questi atti feroci e i crimini di guerra della parte armena ed esigere che venga posta fine al fuoco contro i civili e che l'Armenia ritiri le sue forze armate dai territori occupati dell'Azerbaigian immediatamente e incondizionatamente, in conformità con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite", conclude. (Res)