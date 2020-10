Commercio: Gasparri-De Micheli (FI), M5s Roma nemico di esercenti, boccia mozione Ztl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I grillini affossano definitivamente l’economia del centro storico di Roma condannando le attività già fortemente colpite dalla crisi economica in atto, bocciando la mozione che chiedeva la immediata riapertura della Ztl nel centro storico". Lo dichiarano in una nota il senatore Maurizio Gasparri, commissario Forza Italia Roma Capitale e Francesco De Micheli, coordinatore di Forza Italia nel Municipio I. "Un atto sconsiderato - aggiungono - figlio della confusione e dell’incompetenza dei grillini che si oppongono a una proposta di buon senso avanzata da un loro stesso esponente. Siamo e saremo al fianco di tutti i commercianti che si opporranno a questa scellerata decisione - concludono - e insieme a loro scenderemo nelle piazze e in ogni iniziativa vorranno intraprendere, contro la Raggi e i suoi sodali nemici della Capitale e dei suoi cittadini”. (Com)