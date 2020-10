Ue: Sassoli, con Di Maio incontro utile e amichevole, focus su bilancio e Piano per la ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio pluriennale dell'Unione europea (il Quadro finanziario pluriennale) e il Next Generation Eu. Sono stati alcuni dei temi affrontati nell'incontro "utile e amichevole" tra il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, e il ministro per gli Affari esteri, Luigi Di Maio, oggi a Bruxelles per una serie di incontri a livello europeo. Sassoli, su Twitter, ha spiegato che gli argomenti trattati sono stati "il bilancio pluriennale dell'Ue, il Next Generation Eu, la conferenza sul futuro dell'Europa, la politica estera e di allargamento ai Balcani". Il presidente del Parlamento si trova in autoisolamento e per questo ha partecipato in videoconferenza all'incontro con Di Maio. (Beb)