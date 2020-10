Roma: Acea Ato2, domenica lavori straordinari, sospensione servizio idrico in alcune vie Municipio XV (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate. Per limitare i disagi ai cittadini, dalle 7:00 alle 24:00 di domenica 18 ottobre 2020, Acea Ato 2 "ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti, che resteranno in stazionamento nelle seguenti vie: via Cassia, angolo via Mengotti, piazza dei Giuochi Delfici, via dell’Alpinismo, via Nemea, angolo via degli Orti della Farnesina e largo Vigna Stelluti". Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Acea Ato 2, "scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua. Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it". (Com)