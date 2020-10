Cultura: a Tunisi la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo racconta il fumetto e la "Nuova frontiera"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si misura con i nuovi scenari imposti dall’emergenza sanitaria mondiale il programma che l’Istituto Italiano di Cultura di Tunisi propone per la ventesima edizione della Settimana della lingua italiana nel mondo, che quest’anno si svolge dal 19 al 25 ottobre 2020, con il titolo "L'italiano tra parola e immagine: graffiti, illustrazioni, fumetti". L'iniziativa che nasce con l'obiettivo di favorire la diffusione della lingua italiana, promossa sotto l'Alto patronato del presidente della Repubblica, dal ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale e dall'Accademia della Crusca, è realizzata in Tunisia in collaborazione con l’ambasciata d’Italia a Tunisi e l'ambasciata Svizzera in Tunisia. Il ricco e vario programma propone un’incursione nel mondo del fumetto nelle sue varie sfaccettature, con una mostra allestita presso questo Istituto ma visitabile anche on line e una serie di iniziative collegate al tema "dell’italiano tra parola e immagine", pensate per poter essere condivise a distanza. (segue) (Res)