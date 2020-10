Cultura: a Tunisi la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo racconta il fumetto e la "Nuova frontiera" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si comincia il 19 ottobre con "La Nuova frontiera", una mostra di fumetti che vedrà coinvolti 14 giovani e affermati maestri delle nuvole parlanti, tra fumettisti, sceneggiatori e illustratori. L’esposizione - aperta al pubblico fino al 19 novembre presso l’Istituto di Cultura Italiano di Tunisi, visitabile online sui canali dell’Istituto e di openartweek.com - è realizzata in collaborazione con La Biblioteca delle Nuvole – una delle maggiori biblioteche di fumetti e d’illustrazione italiane - con Lab619, pluripremiato collettivo tunisino, e con l’associazione svizzera Fokus Illustration. Obiettivo, creare a sei mani, ciascuno col proprio stile una storia da collezione per illustrare proiettandolo nel futuro questo particolare e drammatico momento storico, in cui virus e lockdown condizionano la vita di chiunque con imprevedibili ed inedite conseguenze. (segue) (Res)