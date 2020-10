Cultura: a Tunisi la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo racconta il fumetto e la "Nuova frontiera" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si prosegue il 20 ottobre sui canali social dell’IIC con la conferenza “Disegnare la realtà con i fumetti: storia personaggi e artisti del fumetto italiano del prof. Mario Sei, docente di Letteratura italiana contemporanea alla facoltà della Manouba di Tunisi, e autore del volume “Message in a bottle – storie e testimonianze di giovani tunisini otto anni dopo la rivoluzione». Il 21 ottobre appuntamento con il webinar "La testimonianza del fumetto" a cura del graphic designer Antony Hoffmann, in collaborazione con l’ambasciata Svizzera in Tunisia, che in collegamento con l’Università de La Manouba di Tunisi, parlerà delle strategie e delle sfide del fumetto nel raccontare la realtà. Lo stesso giorno nel pomeriggio, conferenza virtuale dal titolo “Corto Maltese, quasi una realtà” del professor Raimondo Fassa, lettore di Italiano alla Manouba, sul noto antieroe, creato dalla matita di Hugo Pratt, in grado di farci viaggiare meravigliosamente intorno al mondo. (segue) (Res)