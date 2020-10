Cultura: a Tunisi la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo racconta il fumetto e la "Nuova frontiera" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giorno seguente Mario Sei e Raimondo Fassa incontrano in un webinar trasmesso sui canali dell’IIC gli artisti di "La Nuova frontiera" per uno scambio di vedute sulla tematica del fumetto, la lingua italiana e il rapporto con questo particolare momento storico; il 23 ottobre altro appuntamento il graphic designer Antony Hoffmann, in collaborazione con l’ambasciata Svizzera in Tunisia, questa volta in collegamento con l’ISLT di Tunisi, e il suo webinar "La testimonianza del fumetto". Il 24 ottobre l'autore di fumetti Claudio Calia presenterà sui canali dell’IIC "Il fumetto come linguaggio sociale: l'esperienza di Claudio Calia in Tunisia”, video contributo nel quale illustrerà i progetti di cooperazione internazionale con al centro il fumetto realizzati con i giovani tunisini. Calia è uno tra i principali autori italiani di Graphic Journalism e i suoi disegni per la campagna social per contrastare la diffusione del virus in Tunisia realizzata per Cefa Onlus è da annoverare tra le storie di successo del fumetto italiano all’estero con oltre quattro milioni di visualizzazioni in meno di un mese. I vari dipartimenti di Italianistica delle Università tunisine, a partire da La Manouba, ospiteranno inoltre la mostra di fumetti dedicata ai 15 finalisti del Lucca Project Contest 2020 (a cura di Lucca Crea srl e questo IIC) un concorso di giovani autori di fumetti giudicati da una giuria di addetti ai lavori e in particolare al progetto vincitore del concorso nel 2019. La mostra è composta da 35 pannelli. (Res)