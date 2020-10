Imprese: Mazzoncini (A2A), puntare su istruzione per dare possibilità ai nostri giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Istruzione, solidarietà e impegno sono elementi fondamentali su cui bisogna puntare, perché portando il debito pubblico al 158 per cento del Pil stiamo caricando un peso mostruoso sulle spalle dei nostri figli. Così Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, intervenuto oggi a “Una bussola per orientarsi. Un timore per navigare verso un nuovo mondo”, evento di semestre di presidenza del Consorzio Elis. “Il minimo sindacale che possiamo fare è occuparci dell’istruzione dei giovani, perché siano in grado di affrontare questa sfida: noi amministratori delegati abbiamo più risorse e contatti della media, e quindi dobbiamo fare parecchio”, ha detto, sottolineando la necessità di lavorare sui bambini, sull’università e sull’innovazione. “La nostra comunità ha una responsabilità straordinaria, e il debito che stiamo creando in questo periodo la aumenta drammaticamente: dobbiamo muoverci in prima persona per affrontare questi temi e dare una possibilità ai nostri giovani”, ha concluso. (Ems)