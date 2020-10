Usa: rischio crisi costituzionale dopo il 3 novembre, la Corte suprema sarebbe decisiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sono iniziate in commissione Giustizia al Senato le audizioni di Amy Coney Barrett, la giudice proposta dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per puntellare la maggioranza conservatrice alla Corte suprema dopo la morte di Ruth Bader Ginsburg. Dopo le dichiarazioni d’apertura di ieri, oggi i senatori Repubblicani e Democratici hanno iniziato a interrogare la Barrett: le domande vertono in particolare sulla posizione della giudice in merito all’Affordable Care Act, la riforma sanitaria voluta dall’ex presidente Barack Obama. Il voto, come confermato oggi dal presidente della commissione Lindsey Graham, sarà probabilmente il 22 ottobre e in seguito la palla passerà all’aula. I Repubblicani premono perché la nomina sia approvata in via definitiva entro il 3 novembre, data delle prossime elezioni. La conferma di Amy Coney Barrett, infatti, è importante nel breve termine non tanto perché modificherà l’equilibrio “ideologico” della Corte suprema, che già pende dalla parte dei conservatori, quanto perché i giudici potrebbero avere un ruolo centrale in una disputa costituzionale post-elettorale che ad oggi appare tutt’altro che improbabile. (segue) (Nys)