Usa: rischio crisi costituzionale dopo il 3 novembre, la Corte suprema sarebbe decisiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La “tempesta perfetta” si profilerebbe qualora i risultati mostrassero un margine ridotto tra i due candidati, qualora venissero denunciate irregolarità nel voto per corrispondenza (da tempo Trump lancia avvertimenti in tal senso) e qualora il presidente in carica si rifiutasse di ammettere un’eventuale sconfitta. Va ricordato, peraltro, che molto difficilmente gli elettori statunitensi conosceranno il nome del futuro presidente già la notte tra il 3 e il 4 novembre: alcuni Stati hanno già fatto sapere che ci vorranno diversi giorni per il conteggio dei voti per corrispondenza, che potrebbe forse durare anche fino a venerdì 6 novembre. Le successive date da segnare in rosso sono il 14 dicembre, quando voteranno i membri del Collegio elettorale, e il 6 gennaio 2021, quando il Congresso si riunirà in sessione congiunta per dichiarare il vincitore delle elezioni. (segue) (Nys)