Usa: rischio crisi costituzionale dopo il 3 novembre, la Corte suprema sarebbe decisiva (3)

- In tutti gli Stati Usa (con l’eccezione di Nebraska e Maine) il candidato che ottiene più preferenze viene successivamente votato da tutti i membri del Collegio elettorale, i cosiddetti “grandi elettori”, di quello Stato. Se per esempio vincesse in Michigan, il candidato del Partito democratico Joe Biden conquisterebbe il voto di tutti i 16 grandi elettori di quello Stato. È tuttavia molto più complicato capire che cosa succederebbe se, alla data di convocazione del Collegio elettorale, vi dovessero essere ancora contenziosi sull’esito delle elezioni in alcuni Stati, come ad esempio proprio il Michigan. Nel 2000 accadde qualcosa del genere in Florida, quando a contendersi la Casa Bianca erano George W. Bush e Al Gore. In quel caso intervenne la Corte suprema, che fermò il riconteggio delle schede a sei giorni dalla convocazione del Collegio elettorale, aprendo al candidato repubblicano la strada per la presidenza: si trattò di una pronuncia decisiva per l’esito delle elezioni e del corso politico degli Stati Uniti. (segue) (Nys)