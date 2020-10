Usa: rischio crisi costituzionale dopo il 3 novembre, la Corte suprema sarebbe decisiva (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi osservatori in queste settimane hanno avvertito che tre Stati in bilico della cosiddetta “Cintura della ruggine” – Pennsylvania, Michigan e Wisconsin – potrebbero essere la Florida del 2020. In tutti e tre questi Stati le schede inviate per corrispondenza non possono essere scrutinate prima del giorno delle elezioni. E siccome i sondaggi indicano chiaramente che gli elettori democratici si affideranno al voto postale in misura assai maggiore rispetto ai repubblicani, è probabile che Trump possa dichiarare la propria vittoria in quegli Stati prima che vengano conteggiati molti voti per Biden. A quel punto la palla rischia di passare ai tribunali e la pronuncia della Corte suprema potrebbe diventare decisiva. (segue) (Nys)