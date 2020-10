Usa: rischio crisi costituzionale dopo il 3 novembre, la Corte suprema sarebbe decisiva (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche per questo a partire da ieri i senatori democratici stanno pressando Amy Coney Barrett perché, da giudice della Corte suprema, si auto-ricusi se chiamata a pronunciarsi sull’esito delle prossime elezioni. “La sua partecipazione in un caso riguardante l’elezione di Donald Trump danneggerebbe immediatamente la legittimità della Corte e la sua stessa credibilità”: così il senatore del Connecticut Richard Blumenthal si è rivolto alla giudice nella sua dichiarazione d’apertura di ieri. La possibilità che le elezioni del 3 novembre si concludano con una sentenza della Corte suprema è però ampiamente prevista anche dallo stesso Trump. “Credo che questa faccenda finirà alla Corte suprema”, ha dichiarato il capo della Casa Bianca due giorni prima della nomina della Barrett. “E credo – ha aggiunto - che sia molto importante avere nove giudici. È meglio agire prima delle elezioni, perché credo che questo imbroglio che i Democratici stanno organizzando finirà alla Corte suprema degli Stati Uniti. E avere una situazione 4 contro 4 non va bene”. (segue) (Nys)