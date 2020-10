Usa: rischio crisi costituzionale dopo il 3 novembre, la Corte suprema sarebbe decisiva (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la legge federale, i giudici devono ricusarsi da ogni procedimento nel quale “la loro imparzialità potrebbe ragionevolmente essere messa in discussione dal pubblico”. È su questo punto che i Dem insistono in questi giorni, dal momento che è chiaro da tempo che in Senato i Repubblicani hanno i numeri per confermare la nomina della Coney Barrett. Si tratta tuttavia di un argomento che la Casa Bianca e i Repubblicani respingono con decisione. “Promettere di comportarsi in un determinato modo, per ragioni politiche, qualora una particolare questione venisse posta alla Corte, così come i senatori democratici stanno chiedendo di fare alla giudice Barrett, violerebbe il principio costituzionale chiave dell’indipendenza giudiziaria”, ha precisato in una nota ieri il portavoce della Casa Bianca, Judd Deere. “I Democratici stanno chiedendo che la giudice Barrett si impegni in anticipo ad auto-ricusarsi da un’intera categoria di casi per nessuna ragione al mondo”, ha osservato da parte sua il leader della maggioranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell. Finora, in ogni caso, in un questionario sottopostole dalla commissione Giustizia del Senato la diretta interessata ha chiarito che si auto-ricuserà solo in casi che coinvolgano suo marito Jasse Barrett e sua sorella Amanda Coney Williams, entrambi avvocati. (Nys)