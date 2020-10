Usa: anche il governatore della Virginia nel mirino dei militanti arrestati in Michigan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di uomini arrestati la scorsa settimana in Michigan con l'accusa di aver pianificato il rapimento della governatrice Gretchen Whitmer avevano nel mirino anche il governatore della Virginia, Ralph Northam. Lo ha fatto sapere oggi l'agente speciale del Federal Bureau of Investigation (Fbi) Richard Trask durante la propria testimonianza in tribunale. Secondo l'agente, sia Whitmer che Northam erano "obiettivi potenziali" dei sei arrestati, i quali avevano manifestato irritazione per la risposta di entrambi i governatori alla pandemia di coronavirus. "Hanno discusso possibili obiettivi, volevano rapire un governatore in carica e destituirlo. Avevano problemi specifici con i governatori di Michigan e Virginia a causa dei loro ordini di chiusura", ha spiegato Trask. Secondo quanto riportato da "Detroit Free Press", Trask ha anche spiegato ai giudici che, una volta deciso di concentrarsi sulla Whitmer, i sei hanno deciso di rapirla e di metterla "sotto processo". Adam Fox, Barry Croft, Brandon Caserta, Ty Garbin, Kaleb Franks e Daniel Harris, questi i nomi dei sei, sono stati accusati ufficialmente di aver cospirato per sequestrare la Whitmer, un capo d'imputazione che potrebbe costare loro fino all'ergastolo. I sei erano legati al gruppo Wolverine Watchmen, di base proprio in Michigan, lo stesso protagonista delle proteste armate di questa primavera contro il "lockdown" imposto dalle autorità statali. (Nys)