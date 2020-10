Imprese: Padoan lavorerà a lista Cda di UniCredit, lascia il Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pier Carlo Padoan, presidente designato di Unicredit, "svolgerà un ruolo attivo nella definizione della lista dei candidati" per il nuovo Cda che verrà predisposta dal consiglio uscente in vista dell'assemblea della prossima primavera. Lo riferisce una nota di UniCredit. "Sono felice di entrare a far parte del Consiglio di amministrazione di UniCredit e sono onorato di esserne stato designato presidente", commenta Padoan. "Mi impegnerò pienamente nei miei nuovi compiti e confermo l'intenzione di lasciare il mio ruolo di parlamentare italiano. Sono molto grato al presidente Cesare Bisoni e all'intero Consiglio di amministrazione di UniCredit per la fiducia che ripone in me in questo momento cruciale per l'Italia e per l'Europa. UniCredit è una azienda paneuropea vincente con solide e forti radici italiane e sono entusiasta di lavorare con il Consiglio di amministrazione e il management team per capitalizzare questi punti di forza". (Com)