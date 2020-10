Alitalia: Carrara (FI), vera discontinuità sarebbe governo capace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maurizio Carrara, deputato di Forza Italia, segnala che "in queste ore su Alitalia si parla di come declinare la discontinuità richiesta da Bruxelles. Certo - continua il parlamentare in una nota - sarebbe paradossale se dopo due anni di ritardo dei governi Conte sul dossier Alitalia ci fosse anche la penalizzazione della restituzione dei finanziamenti ricevuti. Ma anche questo rischio dimostra che la vera discontinuità per Alitalia sarebbe quella di un governo capace e di una gestione competente e seria. Finora - conclude l'esponente di FI - abbiamo visto solo tanta approssimazione, incapacità a decidere e voracità sulle poltrone del Consiglio di amministrazione". (Com)