Usa, rischio crisi costituzionale dopo il 3 novembre: la Corte suprema sarebbe decisiva

- Ieri sono iniziate in commissione Giustizia al Senato le audizioni di Amy Coney Barrett, la giudice proposta dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per puntellare la maggioranza conservatrice alla Corte suprema dopo la morte di Ruth Bader Ginsburg. Dopo le dichiarazioni d’apertura di ieri, oggi i senatori Repubblicani e Democratici hanno iniziato a interrogare la Barrett: le domande vertono in particolare sulla posizione della giudice in merito all’Affordable Care Act, la riforma sanitaria voluta dall’ex presidente Barack Obama. Il voto, come confermato oggi dal presidente della commissione Lindsey Graham, sarà probabilmente il 22 ottobre e in seguito la palla passerà all’aula. I Repubblicani premono perché la nomina sia approvata in via definitiva entro il 3 novembre, data delle prossime elezioni. La conferma di Amy Coney Barrett, infatti, è importante nel breve termine non tanto perché modificherà l’equilibrio “ideologico” della Corte suprema, che già pende dalla parte dei conservatori, quanto perché i giudici potrebbero avere un ruolo centrale in una disputa costituzionale post-elettorale che ad oggi appare tutt’altro che improbabile.La “tempesta perfetta” si profilerebbe qualora i risultati mostrassero un margine ridotto tra i due candidati, qualora venissero denunciate irregolarità nel voto per corrispondenza (da tempo Trump lancia avvertimenti in tal senso) e qualora il presidente in carica si rifiutasse di ammettere un’eventuale sconfitta. Va ricordato, peraltro, che molto difficilmente gli elettori statunitensi conosceranno il nome del futuro presidente già la notte tra il 3 e il 4 novembre: alcuni Stati hanno già fatto sapere che ci vorranno diversi giorni per il conteggio dei voti per corrispondenza, che potrebbe forse durare anche fino a venerdì 6 novembre. Le successive date da segnare in rosso sono il 14 dicembre, quando voteranno i membri del Collegio elettorale, e il 6 gennaio 2021, quando il Congresso si riunirà in sessione congiunta per dichiarare il vincitore delle elezioni.In tutti gli Stati Usa (con l’eccezione di Nebraska e Maine) il candidato che ottiene più preferenze viene successivamente votato da tutti i membri del Collegio elettorale, i cosiddetti “grandi elettori”, di quello Stato. Se per esempio vincesse in Michigan, il candidato del Partito democratico Joe Biden conquisterebbe il voto di tutti i 16 grandi elettori di quello Stato. È tuttavia molto più complicato capire che cosa succederebbe se, alla data di convocazione del Collegio elettorale, vi dovessero essere ancora contenziosi sull’esito delle elezioni in alcuni Stati, come ad esempio proprio il Michigan. Nel 2000 accadde qualcosa del genere in Florida, quando a contendersi la Casa Bianca erano George W. Bush e Al Gore. In quel caso intervenne la Corte suprema, che fermò il riconteggio delle schede a sei giorni dalla convocazione del Collegio elettorale, aprendo al candidato repubblicano la strada per la presidenza: si trattò di una pronuncia decisiva per l’esito delle elezioni e del corso politico degli Stati Uniti.Diversi osservatori in queste settimane hanno avvertito che tre Stati in bilico della cosiddetta “Cintura della ruggine” – Pennsylvania, Michigan e Wisconsin – potrebbero essere la Florida del 2020. In tutti e tre questi Stati le schede inviate per corrispondenza non possono essere scrutinate prima del giorno delle elezioni. E siccome i sondaggi indicano chiaramente che gli elettori democratici si affideranno al voto postale in misura assai maggiore rispetto ai repubblicani, è probabile che Trump possa dichiarare la propria vittoria in quegli Stati prima che vengano conteggiati molti voti per Biden. A quel punto la palla rischia di passare ai tribunali e la pronuncia della Corte suprema potrebbe diventare decisiva.Anche per questo a partire da ieri i senatori democratici stanno pressando Amy Coney Barrett perché, da giudice della Corte suprema, si auto-ricusi se chiamata a pronunciarsi sull’esito delle prossime elezioni. “La sua partecipazione in un caso riguardante l’elezione di Donald Trump danneggerebbe immediatamente la legittimità della Corte e la sua stessa credibilità”: così il senatore del Connecticut Richard Blumenthal si è rivolto alla giudice nella sua dichiarazione d’apertura di ieri. La possibilità che le elezioni del 3 novembre si concludano con una sentenza della Corte suprema è però ampiamente prevista anche dallo stesso Trump. “Credo che questa faccenda finirà alla Corte suprema”, ha dichiarato il capo della Casa Bianca due giorni prima della nomina della Barrett. “E credo – ha aggiunto - che sia molto importante avere nove giudici. È meglio agire prima delle elezioni, perché credo che questo imbroglio che i Democratici stanno organizzando finirà alla Corte suprema degli Stati Uniti. E avere una situazione 4 contro 4 non va bene”.Secondo la legge federale, i giudici devono ricusarsi da ogni procedimento nel quale “la loro imparzialità potrebbe ragionevolmente essere messa in discussione dal pubblico”. È su questo punto che i Dem insistono in questi giorni, dal momento che è chiaro da tempo che in Senato i Repubblicani hanno i numeri per confermare la nomina della Coney Barrett. Si tratta tuttavia di un argomento che la Casa Bianca e i Repubblicani respingono con decisione. “Promettere di comportarsi in un determinato modo, per ragioni politiche, qualora una particolare questione venisse posta alla Corte, così come i senatori democratici stanno chiedendo di fare alla giudice Barrett, violerebbe il principio costituzionale chiave dell’indipendenza giudiziaria”, ha precisato in una nota ieri il portavoce della Casa Bianca, Judd Deere. “I Democratici stanno chiedendo che la giudice Barrett si impegni in anticipo ad auto-ricusarsi da un’intera categoria di casi per nessuna ragione al mondo”, ha osservato da parte sua il leader della maggioranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell. Finora, in ogni caso, in un questionario sottopostole dalla commissione Giustizia del Senato la diretta interessata ha chiarito che si auto-ricuserà solo in casi che coinvolgano suo marito Jasse Barrett e sua sorella Amanda Coney Williams, entrambi avvocati. (Nys)