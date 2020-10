Lombardia: Terzi, per difesa del suolo a Bergamo oltre 26 milioni di euro per 32 interventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In Giunta regionale – commenta l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi - abbiamo approvato un programma di interventi di grande importanza nel contrasto al dissesto idrogeologico: dei 138.090.000 euro messi in campo, 26.180.000 euro sono destinati alla Bergamasca per 32 interventi puntuali. È il finanziamento più cospicuo insieme a quello per il Bresciano. Si tratta di fondi esclusivamente regionali contenuti nel Piano Lombardia e grazie ai quali abbiamo accolto le istanze territoriali. Uno sforzo di progettualità e programmazione che contribuirà a mettere in sicurezza il nostro territorio. Viviamo in una terra splendida ma per molti aspetti delicata e che necessita di attenzioni. Ringrazio il collega Foroni, l’Utr di Bergamo, gli enti locali e tutti coloro che hanno contribuito a definire nei dettagli questo strategico piano di investimenti che costituirà, lo sottolineo, anche un’opportunità di lavoro per le imprese e i professionisti del settore”. (segue) (Com)