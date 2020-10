Lombardia: Terzi, per difesa del suolo a Bergamo oltre 26 milioni di euro per 32 interventi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con questo importante stanziamento – aggiungono il capogruppo Lega in Consiglio regionale Roberto Anelli e i Consiglieri regionali bergamaschi Giovanni Malanchini, Monica Mazzoleni e Alex Galizzi - assicuriamo il massimo sforzo per la tutela del suolo contro i rischi idrogeologici e la manutenzione. Si tratta di soldi veri per mettere in campo opere immediatamente cantierabili e attese da tempo dal territorio. Gli interventi previsti in Bergamasca sono tanti e tutti fondamentali per la difesa del suolo e il contrasto al dissesto idrogeologico. Ancora una volta la Lombardia dà l’esempio al Governo e provvede da sé a garantire risorse ai Comuni che, per via dei gravi danni conseguenti al maltempo, hanno la necessità di mettere in campo con urgenza questi interventi. Ringraziamo il presidente Attilio Fontana e l’assessore Pietro Foroni per aver recepito le istanze della Bergamasca e per aver messo in campo un investimento senza precedenti, che darà una boccata d’ossigeno anche alle imprese del territorio danneggiate dal punto di vista economico dal lockdown”. (Com)