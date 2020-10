Milano: scippi a turisti in centro e sulla metropolitana, capo banda condannato a 3 anni e 4 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato condannato in rito abbreviato a 3 anni e 4 mesi Muharem Omerovic, detto "Bimbo", in quanto riconosciuto capo di un'associazione per delinquere, formata da 11 persone, tutte di origini bosniache, finalizzata a commettere degli scippi a Milano che la Polizia ha smantellato a fine dicembre 2019. A deciderlo è stato il gup Alessandra Del Corvo accogliendo la richiesta del pm Daniela Bartolucci. Insieme a "Bimbo" sono state condannate anche due donne, entrambe a 2 anni e 4 mesi, in quanto appartenenti al gruppo e responsabili di aver derubato due turisti giapponesi in due distinti episodi ad aprile e maggio 2018. L'indagine, denominata "Ieri, oggi e domani", della seconda sezione della squadra mobile ha scoperto che Omerovic insieme ad altri due uomini si occupava della pianificazione di organizzare i furti con destrezza, eseguiti materialmente dalle donne, del loro trasferimento e della gestione della parte legale quando queste venivano arrestate in flagranza. Secondo quanto ricostituito le donne, divise in 'batterie', dedicavano 10 ore al giorno al commissione degli scippi nelle zone del centro e nelle stazioni della metropolitana mirando in particolare turisti stranieri mentre gli uomini "si godevano la vita - avevano spiegato gli investigatori - spendendo i soldi in centri estetici, in shopping, in auto di lusso e partecipando ad eventi come i gran premi di motociclismo in giro per l'Europa, in Spagna e in Portogallo". Durante le indagini gli inquirenti avevano anche intercettato due uomini, estranei al procedimento, che parlando con la moglie di "Bimbo" avevano detto: "È proprio un paese di handicappati l'Italia. Però è un paradiso per i zingari". (Rem)