Torino: D'Incà, con Appendino bella primavera di cambiamento

- "Voglio ringraziare pubblicamente Chiara Appendino per tutto il lavoro fatto in questi anni come sindaca di Torino. La stagione politica che ha aperto nella città ha rappresentato per il Movimento 5 Stelle un momento importante perché il suo esempio, la sua caparbietà e il suo impegno costante sono stati per tutti noi uno sprone fondamentale e un grande stimolo". Lo ha scritto su Facebook il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico d'Incà. "Da quei giorni siamo diventati una forza politica a livello nazionale, in grado di contendere le grandi città italiane e di catalizzare la fiducia di moltissimi cittadini - ha aggiunto -. È stata una bella primavera di cambiamento senza la quale forse ora non saremmo al Governo del Paese. Per questo credo che Chiara sia una risorsa per tutti e che il M5s potrà contare ancora a lungo sulla sua incredibile energia. Sono sicuro che farà ancora bene nei prossimi mesi che restano alla guida di Torino e che avrà l’opportunità di mettersi al servizio del bene comune in tantissime nuove occasione future". (Rin)