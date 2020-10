Armenia: Gelmini (FI), vicini a popolo, governo prenda posizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo vicini al popolo armeno, con il quale condividiamo l'identità europea e cristiana, e chiediamo un impegno concreto da parte del governo italiano e di tutta la comunità internazionale per garantire che l'Armenia non venga aggredita. Serve una chiara presa di posizione e iniziative immediate per ristabilire al più presto la pace nella regione del Caucaso. Stop ai comportamenti destabilizzanti, ma un atteggiamento costruttivo per porre fine alle ostilità". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. (Com)