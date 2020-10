Lombardia: Comazzi (FI), decreto del governo assurdo ma le opposizioni attaccano Fontana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Governo licenzia l'ennesimo decreto da 'teatro dell'assurdo' ma i consiglieri regionali della minoranza, anziché prendersela con chi l'ha concepito, attaccano a vuoto il presidente Fontana per averne messo in luce le falle, cosa che peraltro hanno fatto anche molti amministratori locali e associazioni di categoria" lo dichiara in una nota Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale. "Alcuni esponenti dell'opposizione - prosegue l'azzurro - sono talmente obnubilati da pensare che ogni critica al Governo comporti l'antico reato di lesa maestà: dovrebbero prendersela anche con i governatori del loro schieramento, che hanno presentato un documento correttivo. Stefano Bonaccini ha ammesso candidamente che all'interno del decreto 'il tema del trasporto pubblico locale non è stato affrontato'. Ci auguriamo che il governatore dell'Emilia-Romagna riesca a persuadere i suoi colleghi del Pd lombardo, convinti che il nuovo dpcm sia legge divina" conclude Comazzi. (Com)