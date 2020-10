© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha affermato che "spiace che qualcuno pensi che studenti e studentesse possano essere sacrificabili". Nel corso della registrazione di "DiMartedì" in onda questa sera su La7, la ministra ha spiegato: "La scuola ha dato tanto, abbiamo lavorato tutta l'estate per riportare gli studenti in presenza". (Rin)