- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEConferenza stampa di presentazione della quinta edizione del "Diversity Media Awards 2020 e Diversity Media Report 2020". Partecipa il sindaco di Milano Giuseppe Sala. La conferenza sarà trasmessa in diretta sulla pagina webtvradio 'InComune' del sito istituzionale di Palazzo Marino (ore 11.30)REGIONE“I cinquant’anni della Lombardia”, convegno sull’anniversario dell’istituzione Regione.Auditorium Gaber, Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 11. 00)Conferenza stampa per la presentazione della nuova comunità educativa Cento passi, dedicata ai minori allontanati dalla famiglia di origine. Presente l'assessore alle Politiche sociali e abitative, Gabriele Rabaiotti.Casa Chiara valle, via Sant'Arialdo 69 (ore 11.30)Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana partecipa alla quarta tappa del tour di presentazione del "Piano Lombardia".Università degli studi di Bergamo, piazzale Sant'Agostino, 5 Bergamo (ore 12.30)"Incontriamo Milano": presentazione del libro "Attacco alla Lombardia" del cronista de "Il Giornale" Alberto Giannoni. Ospiti della serata, oltre all'autore, il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il direttore de "Il Giornale" Alessandro Sallusti e il commissario cittadino della Lega Stefano Bolognini.Palazzo delle stelline, corso Magenta, 61 (ore 19.00)VARIECerimonia di premiazione del Premio IN/ARCH 2020 - Lombardia ed Emilia Romagna. Premio assegnato dalla giuria composta da: Renzo Bassani (Inarch Lombardia), Marco Biraghi (Politecnico di Milano), Enzo Cantoni (Ordine Architetti Varese), Regina De Albertis (Pesidente Ance Giovani), Marco Dettori (Presidente Assimpredilance), Gioia Gattamorta (Architetto), Pierluigi Nicolin (Direttore Lotus), Franco Raggi (Ordine Architetti Milano) e Severino Salvemini (UNI Bocconi).Assimpredil Ance, via San Maurilio, 21 (ore 14.00)L'OMCeO di Milano assegna il Premio Anzalone e le medaglie alle famiglie dei medici deceduti a causa del Covid-19.Chiesa di Santa Maria degli Angeli, piazza Sant'Angelo 2 (ore 18.00)"L'energia immortale della musica": Ludwig van Beethoven a 250 anni dalla sua nascita Con Riccardo Chailly e Dominique Meyer. Inaugurazione stagione 2020/2021 della Scuola della Cattedrale. Interviene Monsignor Gianantonio BorgonovoDuomo di Milano (ore 18.30)(Rem)