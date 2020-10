Ue: Amendola, oggi si inizia percorso che dà forza a linee guida Recovery fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi inizia un percorso tra governo e Parlamento che dà forza alle linee guida del Recovery fund su cui, nei prossimi due mesi, si svilupperà un dialogo con la Commissione Ue. Lo ha detto, nel suo intervento nell'Aula della Camera, il ministro per gli Affari europei Enzo Amendola. Secondo l'esponente dell'esecutivo, che ha espresso il parere favorevole del governo solo alla risoluzione presentata dalla maggioranza, la relazione della commissione Bilancio di Montecitorio sulla individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery fund rappresenta "un lavoro di grande pregio, come quello del Senato, che esprime ricchezza, ma che è dentro ad un percorso che dobbiamo fare insieme. Qui è in gioco non solo la ricostruzione europea su basi economiche differenti, ma anche l'interesse nazionale. Dobbiamo superare - ha aggiunto Amendola - i mali antichi del Paese. Si apre una strada in termini di politica monetaria e fiscale, di cambi delle regole". Il ministro ha, poi, proseguito: "Molte sollecitazioni le abbiamo ben presenti. Noi vogliamo cambiare il Paese, lo diciamo non in maniera entusiastica, ma razionale. Questa è una grande opportunità per l'Europa e per il nostro interesse nazionale. E' tempo che ci mettiamo a lavorare insieme - maggioranza ed opposizione - per questi obiettivi. Io non temo le riforme, ed è importante che il dialogo con la Commissione europea che comincerà giovedì prossimo sia più forte, alla luce - ha concluso sempre Amendola - dei voti di oggi di Senato e Camera sulle relazioni sul Recovery fund, perché saremo più forti nei negoziati". (Rin)