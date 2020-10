Egitto-Italia: il ministro del Turismo riceve l'ambasciatore Cantini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Egitto del Turismo e delle antichità, Khaled al Anani, ha ricevuto oggi l'ambasciatore d’Italia al Cairo, Giampaolo Cantini, per colloqui “sul modo migliore per rafforzare la cooperazione tra i due Paesi nei settori del turismo e dell'archeologia”. Lo riferisce un comunicato stampa del dicastero egiziano. L’esponente del governo del paese delle piramidi ha lodato gli “stretti legami e l'amicizia tra i due Paesi in particolare nel campo archeologico e turistico”, spiegando che il mercato dei turisti italiani “è uno dei più importanti per l’Egitto”. Al Anani ha parlato anche della collaborazione scientifica, definita anche in questo caso “stretta”, nel campo del restauro dei monumenti e delle scoperte archeologiche. Il ministro e l’ambasciatore, prosegue il comunicato, hanno discusso altresì “della possibilità di organizzare una cerimonia in occasione del 40esimo anniversario della missione archeologica italio-egiziana nel Tempio di Philae ad Assuan”. A margine di questa cerimonia, prosegue la nota del dicastero, “è prevista l'organizzazione di un workshop tra i maggiori tour operator egiziani e italiani incentrato sulle migliori modalità per attirare ulteriori turisti in Egitto” e di un altro evento dedicato alla formazione di archeologi e restauratori. (Cae)