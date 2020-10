Covid: Simeone (FI), auguri di pronta guarigione a Ruberti e Battisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio inviare i miei personali auguri di pronta guarigione sia ad Albino Ruberti, capo di gabinetto del presidente della giunta regionale che alla collega consigliera Sara Battisti, entrambi risultati positivi al Covid". Lo dice in una nota Giuseppe Simeone, consigliere regionale del Lazio di Forza Italia. "A loro va il mio incoraggiamento di cuore. Questa è la battaglia di ciascuno di noi, non possiamo sottovalutarla. Faccio inoltre un grande in bocca al lupo anche a tutti i malati - continua - che in questi giorni affrontano con coraggio il virus. Sono convinto che solo remando nella stessa direzione potremo uscire da questa lunga fase emergenziale. Con l'aiuto e il senso di responsabilità di tutti ne verremo fuori", conclude il consigliere. (Com)