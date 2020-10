Ue: Fico, relazione su Recovery plan è bussola per ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, ricorda che "è in corso nell'aula di Montecitorio la discussione della relazione della commissione Bilancio sul Recovery plan che arriva dopo un significativo lavoro istruttorio e di confronto, iniziato due mesi fa e che si concluderà stasera col voto in assemblea. Tutte le altre tredici commissioni che hanno svolto audizioni sul tema - continua la terza carica dello Stato su Facebook - hanno fornito i propri pareri alla Bilancio. Il documento sarà oggetto di una risoluzione che ha l’obiettivo di indicare al governo le priorità per l’uso delle risorse europee, una bussola che potrà essere seguita nella strutturazione dei piani per la ripartenza". (Rin)