Fmi: Bulgaria, previsto calo del Pil pari al 4 per cento nel 2020

- La Bulgaria dovrebbe vedere un calo del proprio Prodotto interno lordo (Pil) pari al 4 per cento nel 2020. Sono le ultime previsioni aggiornate del Fondo monetario internazionale (Fmi). Secondo l'organizzazione internazionale nel 2021 è atteso un pieno recupero del calo avuto nel 2020, con un 4,1 per cento di crescita stimata. Nel 2019 il paese aveva visto una crescita economica del 3,4 per cento. I prezzi al consumo vedranno nel 2020 un aumento dell'1,2 per cento, mentre nel 2021 l'inflazione salirà all'1,7 per cento. L'indice di disoccupazione per il 2020 è previsto al 5,6 per cento, mentre nel 2021 dovrebbe attestarsi al 4,5 per cento. (Seb)