Difesa: Egitto, accordo per un mega-impianto di pneumatici per veicoli civili e militari

- Un consorzio controllato dallo Stato egiziano ha firmato un accordo quadro per la costruzione di un grande impianto di pneumatici nella Zona economica del Canale di Suez. Situato ad Ain Sukhna, lo stabilimento sarà costruito su 450 mila metri quadrati per produrre pneumatici per tutti i tipi di veicoli, compresi i veicoli militari. Il consorzio è composto dalla Holding Company per le industrie petrolchimiche, dall'Autorità nazionale per la produzione militare e dall'Organizzazione araba per l'industrializzazione. "L'istituzione di un impianto di tali dimensioni è considerata una missione nazionale vitale per soddisfare le esigenze delle forze armate e ridurre le importazioni di pneumatici per veicoli civili, cosa che si rifletterà positivamente sulle riserve in valuta estera e sul rilancio dell'economia egiziana", ha affermato Mohamed Ahmed Morsi, ministro della Produzione militare, in un comunicato stampa. (Cae)