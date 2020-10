Ue: Conte, progetto rilancio occasione unica per riportare l'Italia su percorso crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto di rilancio dell’economia europea è un’occasione senza precedenti per riportare l’Italia su un percorso di crescita, di sviluppo sostenibile, equo e inclusivo. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo oggi in Senato in vista del Consiglio europeo del 15-16 ottobre. Il premier ha elencato alcuni dei punti prioritari per l’esecutivo nell’impiego dei fondi stanziati dall’Ue, citando l’esigenza di mantenere il primato italiano sull’economia circolare, gli investimenti nell’efficienza energetica e il rilancio di investimenti cruciali per la tutela del territorio. Altri stanziamenti verranno poi destinati alle competenze digitali e agli investimenti per colmare il divario che è presente ancora in varie aree del paese. Per Conte si deve “costruire un’Italia più innovativa e più semplice” grazie al digitale. Il governo, ha proseguito poi il premier, “condivide l’invito a concentrare le risorse su un numero limitato di progetti”. Conte ha auspicato inoltre la leale collaborazione con regioni e enti locali, nonché il coinvolgimento di tutte le istituzioni perché si condivida la strategia economica configurata nel piano, “per muovere nella stessa direzione volta al rilancio del paese”. (Res)