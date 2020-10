Energia: Arrigoni (Lega) su gas, essenziale proteggere asset nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento al crescente interesse da parte di investitori esteri nei confronti di asset infrastrutturali italiani, il senatore Paolo Arrigoni, responsabile del dipartimento Energia della Lega, sostiene che "occorre ribadirlo: il gas, di cui il nostro Paese è importatore per il 97 per cento, è fondamentale per accompagnare la transizione energetica verso la decarbonizzazione e la diffusione delle energie rinnovabili, ma chi ci governa preferisce nascondere la testa sotto la sabbia come gli struzzi, impedendo al nostro Paese di svincolarsi dalla dipendenza energetica dall’estero. In questo contesto - continua in una nota - le notizie di questi giorni sulle operazioni di acquisizione da parte di fondi esteri per il controllo di alcuni siti di stoccaggio strategici non fanno che confermare il disinteresse di governo e maggioranza sul tema del gas e in più in generale in tema energia, rendendo il nostro Paese più debole e vulnerabile". (segue) (Com)