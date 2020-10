Energia: Arrigoni (Lega) su gas, essenziale proteggere asset nazionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' assolutamente legittimo che fondi stranieri vogliano investire in infrastrutture italiane, ma è fondamentale saper riconoscere quelle strategiche per il nostro Paese e identificare eventuali interessi speculativi", prosegue Arrigoni. "Il governo deve vigilare che nel settore energetico quei fondi che apparentemente si presentano come attori di sistema non lavorino invece sottotraccia contro il nostro interesse nazionale, presentandosi magari come investitori di lungo periodo salvo poi passare all'incasso dopo una manciata di anni. L'esecutivo dunque resti sempre vigile, anche valutando l'applicazione del Golden power". (Com)