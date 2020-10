Brexit: Conte, resta poco tempo per i negoziati e serve saggezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Resta poco tempo per i negoziati sulla Brexit, motivo per cui Ue e Regno Unito devono dimostrare saggezza. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo oggi in Senato in vista del Consiglio europeo del 15-16 ottobre. “Siamo in un fase cruciale del negoziato”, ha detto Conte, rilevando come esista una evidente distanza fra le parti. I paesi dell’Unione europea devono però “mostrare unità” e stringersi intorno ai propri negoziatori. Il Consiglio Ue sarà chiamato nei prossimi giorni a discutere le attività di preparazione a tutti gli scenari possibili dopo il primo gennaio 2021, ha aggiunto Conte. “Il tempo che rimane è ben poco e va utilizzato da entrambe le parti con saggezza”, ha proseguito. Il “No deal” va evitato, “ma non a ogni costo”, perché “vogliamo un partenariato ambizioso”. L’Ue deve in ogni caso chiedere “piena attuazione” dell’accordo di recesso siglato nei mesi scorsi e violato dall’Internal Market Bill approvato dalle istituzioni britanniche, ha concluso Conte. (Res)