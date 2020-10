Polonia-Italia: ambasciatore Amati interviene al webinar della regione Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito dell'intenso dialogo economico tra Italia e Polonia l'ambasciatore italiano a Varsavia Aldo Amati è intervenuto oggi al webinar organizzato dalla regione Lombardia. Un appuntamento che ha messo intorno al tavolo virtuale tutti i principali attori istituzionali che accompagnano gli investimenti nei due Paesi, oltre alla stessa regione Lombardia e alla Paih, l'agenzia polacca per l'internazionalizzazione delle imprese. "La ripresa economica passa inevitabilmente da una efficace internazionalizzazione delle imprese italiane ed in particolare, nel caso delle aziende lombarde soprattutto nei settori aerospaziale, macchinari ad alta tecnologia e turismo", ha dichiarato l'ambasciatore Amati sottolineando che "la Polonia, ed in particolare la Zes di Katowice, continua ad essere una grande opportunità per la Lombardia, regione che ha già partecipato a eventi come l'Aeromixer e che offre alle proprie aziende un sostegno finanziario fondamentale in questa fase segnata dal Covid-19". (Vap)