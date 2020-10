Valle d'Aosta: scadranno venerdì i termini per il concorso Ragaciak

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessorato regionale della Valle d'Aosta a istruzione, università, ricerca e politiche giovanili ha ricordato in una nota che "il videocontest Ragaciak… per ricominciare! per la realizzazione di videoclip/videomessaggi sull’emergenza sanitaria Covid-19 scadrà il 16 ottobre 2020 alle ore 14. I videoclip/videomessaggi dovranno essere consegnati a mano presso la struttura Politiche giovanili, progetti cofinanziati ed europei dell’assessorato in busta chiusa, secondo le modalità previste dal regolamento". (Ren)